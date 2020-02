La Chambre du commerce Azerbaïdjan – Etats-Unis réalise un webinaire

Washington, 15 février, AZERTAC

La Chambre du commerce Azerbaïdjan – Etats-Unis a réalisé un webinaire consacré à l’agriculture azerbaïdjanaise, auquel Mirzé Aliyev, président de l’Agence du crédit agricole et du développement, a pris part lui aussi.

Les représentants des chambres de commerce des deux pays, des organisations non-gouvernementales, du service commercial des Etats-Unis et de l’administration des petites entreprises ont rejoint la conférence téléphonique.

Mirzé Aliyev a informé les participants du webinaire de la stratégie de l’agence et des principales orientations de leurs activités, telles que l’analyse agricole, les solutions et connaissances agricoles, le soutien et le commerce agricoles.