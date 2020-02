L’Ecole supérieure du pétrole de Bakou et l’Université de technologie de Tallinn entament une coopération

Bakou, 17 février, AZERTAC

L’Ecole supérieure du pétrole de Bakou et l’Université de technologie de Tallinn ont signé un mémorandum de coopération.

Elmar Gassimov, recteur de l’Ecole supérieure du pétrole de Bakou et Ingrid Pappel, directeur chargé du programme des Technologies et des Services de e-gestion de la faculté des technologies de l’information de l’Université de technologies de Tallinn, ont signé ce mémorandum de coopération.

Le corps professoral et enseignant et les étudiants des deux universités ont pris part à la cérémonie de signature. Les parties ont échangé des vues sur la coopération future, l'échange d'étudiants et de professeurs, l'organisation de l’école d'été et l'expansion de la recherche scientifique.