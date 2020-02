La tempête Dennis cause de nombreux dégâts au Royaume-Uni

Londres, 18 février, AZERTAC

La tempête Dennis a causé de nombreux dégâts au Royaume-Uni. Les écoles et certaines routes ont été bloquées en raison de vents violents et inondations. Ainsi que 19 compagnies ferroviaires ont interrompu leur circulation et 170 vols ont été annulés. Les résidents d'environ 130 maisons ont été évacués à la suite des inondations.

Une femme aurait été inondée dans le Worcestershire. L'ampleur des inondations au Pays de Galles est sans précédent, selon le Service des ressources naturelles.