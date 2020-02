Célébration de la Journée internationale de la langue maternelle au siège de l’UNESCO

Bakou, 18 février, AZERTAC

Le 21 février, l’UNESCO célèbrera les « langues sans frontières » à l’occasion de la Journée internationale de la langue maternelle 2020.

L'édition 2020 de la Journée internationale de la langue maternelle contribuera à la promotion d'une approche pacifique du dialogue et au développement de sociétés inclusives. Cette année le thème est « Langues sans frontières ».

La reconnaissance et le respect de la diversité linguistique et culturelle contribuent à renforcer l'unité et la cohésion des sociétés. Ce sont les fondements d'une paix plus durable au sein des sociétés et entre les sociétés. Ainsi la décision de l'UNESCO de célébrer la Journée internationale de la langue maternelle.

À l'occasion de la célébration 2020 de la Journée internationale de la langue maternelle, le siège de l'UNESCO organisera des événements toute la journée du 21 février. La cérémonie d'ouverture autour des « langues transfrontalières » aura lieu le matin et une table ronde sur le swahili se tiendra dans l'après-midi. L'Organisation invite tous ses États membres et ses partenaires à célébrer la diversité linguistique et le multilinguisme car les langues sont des forces pour le développement durable et une paix durable.