Des produits azerbaïdjanais sont exposés au Salon international à Dubaï

Bakou, 18 février, AZERTAC

Des produits azerbaïdjanais sont exposés au Salon international de l’Agroalimentaire Gulfood 2020 à Dubaï.

Avec le soutien du Fonds de promotion de l’exportation et des investissements en Azerbaïdjan (AZPROMO) et du ministère de l’Economie, près de 20 entreprises azerbaïdjanaises présentent leurs produits laitiers, ainsi que du miel, des noisettes, des jus de fruits, des confiseries, des légumes et des conserves, des fruits secs et des dattes, a-t-on appris auprès du ministère de l’Economie.

Le Salon international Gulfood 2020 durera jusqu’au 20 février.