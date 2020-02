La ville du Cap accueillera la Journée internationale du jazz 2020

Bakou, 18 février, AZERTAC

Le Cap (Afrique du Sud) accueillera, le 30 avril, l’édition 2020 de la Journée internationale du jazz. C’est la première fois que les célébrations auront lieu dans une ville africaine.

« Cette décision est une reconnaissance de l'engagement fort de l'Afrique du Sud en faveur de la diplomatie culturelle qui se manifeste par un haut degré de créativité et une diversité exceptionnelle de sa programmation, soutenues par un vaste réseau de partenaires », a déclaré Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO.

Le Festival international de jazz du Cap, qui a lieu chaque année depuis 2000, a fait de la ville une destination de renommée mondiale pour le jazz. En tant que ville hôte, Le Cap pourra mettre en valeur une histoire et un patrimoine uniques en matière de jazz. Les organisateurs de la célébration soulignent que « le jazz au Cap représente plus qu’une musique – il véhicule l'histoire de l'esclavage et de la lutte contre l'apartheid ».

Le thème de l'événement, « Origines et routes du jazz africain », permettra de donner à voir, à travers le jazz, l'identité africaine et le potentiel créatif du continent qui a inspiré une musique mondiale. Depuis 2011, la Journée internationale du jazz est célébrée chaque année le 30 avril dans le monde entier. Cette journée rend hommage au jazz, à sa capacité à rapprocher les peuples et à son pouvoir de promouvoir le dialogue, la liberté d'expression, le respect des droits humains et la diversité.