Le premier scientifique azerbaïdjanais à remporter le titre de professeur en Allemagne

Bakou, 19 février, AZERTAC

Pervané Hadjiyeva, qui a longtemps travaillé en tant que chercheuse à l'Institut de biologie moléculaire et de biotechnologie de l'Académie nationale des sciences d’Azerbaïdjan (ANSA), est la première Azerbaïdjanaise à recevoir le titre de professeur parmi ses compatriotes travaillant en Allemagne, a-t-on appris auprès de l’ANSA.

Il est à rappeler que Pervané Hadjiyeva est professeur en biochimie de la faculté de médecine de l’Université de Hambourg et est également membre du groupe de spécialistes à l’Association allemande contre les maladies mitochondriales et de la Société de biochimie et de biologie moléculaire.