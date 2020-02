Un portail polonais aborde les traditions viticoles azerbaïdjanaises

Varsovie, 19 février, AZERTAC

Le portail polonais sukces.rp.pl a publié un reportage consacré aux riches traditions viticoles azerbaïdjanaises.

Le portail aborde largement les cépages cultivés au Caucase, surtout en Azerbaïdjan.

Il est rapporté que non seulement des raisins locaux, mais aussi des raisins de cuve importés de Géorgie voisine et de France sont plantés pour développer l'industrie vinicole en Azerbaïdjan. Et le sol permet de cultiver des produits de haute qualité dans le pays.