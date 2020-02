Le potentiel touristique azerbaïdjanais présenté au Belarus

Bakou, 19 février, AZERTAC

La ville de Minsk a accueilli le Workshop Travel Connections Luxury. 25 entreprises biélorusses ont rejoint cet événement.

Des informations détaillées sur le potentiel touristique azerbaïdjanais ont été fournies lors des rencontres B2B. Dans le même temps, les nouveaux itinéraires touristiques de l’Azerbaïdjan ont été présentées aux participants.

La présence des vols directs entre Minsk et Bakou, l'introduction d'un régime sans visa entre les deux pays et l'absence de barrière de la langue ont été mises en valeur et l’augmentation du nombre de touristes en utilisant ces opportuniotés a fait l’objet de discussions lors de l’événement.

L'année dernière, le nombre de touristes biélorusses ayant voyagé en Azerbaïdjan a atteint à 14841, en hausse de 14,2% par rapport à l’année 2018.