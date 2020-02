Les entrepreneurs azerbaïdjanais sont invités à une exposition en Turquie

Bakou, 19 février, AZERTAC

La Confédération nationale des organisations d'entrepreneurs de la République d'Azerbaïdjan s'adresse aux entrepreneurs et aux hommes d'affaires opérant dans le pays.

Du 4 au 8 mars, la Turquie accueillera la « Kayseri Foire de l’agriculture, de l’élevage et de la technologie », a-t-on appris auprès de la Confédération.

Les secteurs exposés à la foire seront les suivants : la mécanisation et la technologie agricoles, les technologies de serre, d'eau et d'irrigation, les engrais, les pesticides, les semences, le jardinage, la florologie et les technologies connexes, l'agriculture écologique, les tracteurs et les moissonneuses-batteuses, l'agro-informatique, le bétail, la volaille, la santé animale et les services vétérinaires, les produits laitiers, l’industrie pharmaceutique.