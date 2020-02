Une pianiste azerbaïdjanaise récompensée du Grand Prix en Estonie

Bakou, 20 février, AZERTAC

La jeune pianiste Leyla Zeynalova a été récompensée du Grand Prix du 13e Concours international de piano Frédéric-Chopin, tenu en Estonie.

Leyla Zeynalova, étudiante en deuxième année à l'Académie de musique de Bakou, a participé à un certain nombre de concours en Allemagne, en Angleterre, en Belgique et en Lettonie et a remporté le Grand Prix et la première place dans la majorité d’entre eux. Elle a participé à plusieurs reprises à des master classes à l'Académie de musique pour enfants de la CEI et des pays baltes, dirigée par Yuri Bashmet.

Il est à noter que le nom de la jeune pianiste Leyla Zeynalova a été inscrit sur le Livre d’or des jeunes talents conformément à un décret pertinent du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et une bourse présidentielle lui a été attribuée.