Le président Ilham Aliyev rencontre le Premier ministre italien Giuzeppe Conte VIDEO

Rome, 20 février, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a eu ce jeudi une rencontre en tête-à-tête avec le président du Conseil italien Giuseppe Conte.

La rencontre a été précédée d’une cérémonie d’accueil organisée en l’honneur du président Ilham Aliyev.

Un détachement d’honneur était aligné sur la place où le président Ilham Aliyev a été accueilli par le président du Conseil italien Giuseppe Conte.

Les hymnes nationaux azerbaïdjanais et italien ont retenti.

Le président azerbaïdjanais et le président du Conseil italien ont passé en revue le détachement d’honneur.

Les représentants d’Etat et de gouvernement de l’Italie ont été présentés au président Ilham Aliyev et les membres de la délégation azerbaïdjanaise au président du Conseil italien Giuseppe Conte.

Ensuite, le chef de l’Etat azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le président du Conseil italien Giuseppe Conte ont posé pour une photo.

Au cours de la rencontre, le niveau élevé des relations politiques entre l'Azerbaïdjan et l'Italie a été évoqué, l’accent étant mis sur l’existence des solides relations d’amitié entre les deux pays. L'importance de la signature de la « Déclaration commune sur le renforcement du partenariat stratégique multidimensionnel » a été mise en valeur et il a été souligné que ce document porterait les relations à un niveau plus élevé. Le rôle de l'Azerbaïdjan dans la lutte contre le radicalisme, le terrorisme et l'extrémisme et ses traditions laïques ont été très appréciés.

Lors de l’entretien, il a été marqué que les deux pays coopéraient avec succès dans le domaine de l'énergie et que le projet TAP, dernier segment du Corridor gazier Sud, était entré dans sa phase finale durant l’année en cours. Il a également été indiqué que les entreprises italiennes participaient activement au développement du secteur hors hydrocarbures et à la diversification de l'économie en Azerbaïdjan. Il a été souligné que les nombreux documents à signer lors de cette visite ouvriraient la voie au développement plus large de la coopération entre les deux pays. Dans le même temps, il a été ajouté que le forum d’affaires du 21 février créerait de plus grandes opportunités.

Au cours de l’entretien, il a été indiqué que l'Italie soutenait le développement des relations de l'Azerbaïdjan avec l'Union européenne et l'OTAN. La participation conjointe des pays aux opérations de maintien de la paix en Afghanistan a été évoquée.

Les discussions ont porté sur la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Italie dans les domaines de la science, de l'éducation, de l’échange d'étudiants et du tourisme.

Le rôle de la Fondation Heydar Aliyev dans le développement des relations culturelles entre l'Azerbaïdjan et l'Italie a été souligné. İl a été indiqué que l’année 2020 avait été proclamée du point de vue culturel Année de l’Azerbaïdjan en Italie.

Le chef de l'Etat a invité le président du Conseil italien à effectuer une visite officielle en Azerbaïdjan. L’invitation a été acceptée avec plaisir par Giuseppe Conte.

La rencontre s'est ensuite élarie aux membres des délégations.