Le 21 février - Journée internationale de la langue maternelle

Bakou, 21 février, AZERTAC

L’initiative de célébrer une Journée internationale de la langue maternelle vient du Bangladesh. Elle a été approuvée à la Conférence générale de l’UNESCO en 1999 et est observée dans le monde entier depuis 2000.

À l’occasion de la Journée internationale de la langue maternelle 2020, le 21 février, l’UNESCO célèbre les « langues sans frontières ». Les langues locales et transfrontalières ont la capacité de favoriser un dialogue pacifique et de contribuer à la préservation des patrimoines autochtones. La diversité culturelle et linguistique est essentielle à l’avènement de sociétés durables et la préservation des différences entre les cultures et les langues favorise la tolérance et le respect d’autrui.

Le développement de l’enseignement multilingue basé sur l’instruction dans la langue maternelle permet non seulement d’améliorer les résultats d’apprentissage, mais il aide également à maintenir la diversité linguistique et le multilinguisme, un élément clé de l’inclusion. Les langues transfrontalières ont le potentiel de favoriser l’établissement de puissants liens affectifs et culturels entre des communautés voisines qui vivent souvent de part et d’autre de frontières internationales.