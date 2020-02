Le président italien: L'Azerbaïdjan peut toujours compter sur l'amitié et le soutien de l'Italie

Bakou, 21 février, AZERTAC

L'Azerbaïdjan est un pays toujours ouvert à la coopération dans le secteur de l'énergie. L'Azerbaïdjan est prêt à dialoguer avec tous les pays sur les questions internationales, a déclaré à la presse le président de la République italienne, Sergio Mattarella.

« Le lancement de l’Année culturelle d’Azerbaïdjan en Italie permettra de renforcer nos liens, notre amitié et notre coopération et intensifiera encore davantage les relations bilatérales entre les deux pays », a dit le chef de l’Etat.

Le président Sergio Mattarella a souligné que l'Italie était toujours prête à soutenir les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne. « Nous sommes également prêts à coopérer intensivement dans ce domaine pour stimuler les relations entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan. L'Italie considère l'Azerbaïdjan comme un partenaire primordial dans le Partenariat euro-atlantique. La coopération entre nos pays dans la lutte contre le terrorisme en Afghanistan et, comme vous le voyez, dans chaque domaine est excellente. L'Azerbaïdjan peut toujours compter sur l'amitié et le soutien de l'Italie dans cette coopération », a ajouté le président italien.