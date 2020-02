Sergio Mattarella: L’Italie et l’Azerbaïdjan sont des pays amis et des partenaires primordiaux dans la région

Bakou, 21 février, AZERTAC

L’Italie et l’Azerbaïdjan sont des pays amis et des partenaires primordiaux dans la région. L’Azerbaïdjan est un pays ouvert au dialogue et un pays moderne visible dans le monde entier, a estimé le président de la République italienne, Sergio Mattarella, dans sa déclaration à la presse.

Soulignant la présidence azerbaïdjanaise du Mouvement des non-alignés, le président italien a marqué que l’Azerbaïdjan avait pris cet engagement qui renforcerait encore davantage son travail sur la scène internationale.

« Nous avons des contacts très intensifs dans le domaine économique et commercial et nous avançons à grands pas. Des entreprises italiennes s’implantent en Azerbaïdjan, beaucoup d’entre elles y opèrent et d’autres encore seront engagées », a ajouté le chef de l’Etat.