Tbilissi accueillera « OECD Eurasia Week 2020 »

Tbilissi, 21 février, AZERTAC

L’édition 2020 de la Semaine de l’Eurasie (EurasiaWeek) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) se tiendra en mars dans la ville géorgienne de Tbilissi, a déclaré Maya Tskitichvili, vice-première ministre et ministre du Développement régional et des Infrastructures.

Plus de 400 délégations participeraient à la conférence de l’OCDE lors de laquelle les perspectives de développement des PME feraient l’objet de discussions.