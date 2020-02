Le président Ilham Aliyev rencontre le maire de la ville de Rome

Rome, 21 février, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a rencontré vendredi 21 février Mme Virginia Raggi, maire de Rome.

Lors de la rencontre, le président Ilham Aliyev s'est félicité des résultats de sa visite d'Etat en Italie. Le chef de l'Etat a souligné la signature de plus 25 documents en marge de cette visite, marquant que l'Azerbaïdjan et l'Italie étaient des partenaires stratégiques. Il a ajouté que ces relations de partenariat stratégique couvriraient toutes les sphères des liens entre les deux pays.

Le président Ilham Aliyev a déclaré que les rencontres tenues en marge de la visite avaient très fructueuses. Le chef de l'Etat a dit que les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Italie étaient excellentes. « La coopération culturelle et même les relations interurbaines se développent entre l'Azerbaïdjan et l'Italie. Bakou et Naples sont devenues des villes jumelles en 1972. En 2012, le monument du grand poète azerbaïdjanais Nizami Gandjavi a été dévoilé dans le Parc de la Villa Borghèse à Rome. De plus, le Centre culturel azerbaïdjanais ouvrira ses portes à Rome », a fait savoir le président azerbaïdjanais.

Le chef de l'Etat azerbaïdjanais a souligné que la déclaration à signer entre Bakou et Rome constituerait une excellente occasion pour le développement des relations entre nos deux villes. Il a dit que des liens de coopération similaires existaient aussi entre les autres villes des deux pays.

La maire Virginia Raggi a exprimé ses remerciements pour le soutien de l'Azerbaïdjan aux fouilles archéologiques à Rome et a dit qu'ils l'appréciaient beaucoup. Elle a souligné qu'ils avaient l'intention de poursuivre la coopération entre Bakou et Rome. La maire a également marqué que Rome aussi accueillerait de nombreux événements à la suite de la proclamation de l'an 2020 Année culturelle d'Azerbaïdjan en Italie.

Après la rencontre, le chef de l'État et la maire de Rome ont visité les vestiges de la ville antique.

Le chef de l'État a signé le Livre d'or de la mairie de Rome.

Il convient de noter qu'un accord avait été signé entre le ministère de la Culture azerbaïdjanais et la mairie de Rome lors de la visite officielle du président Ilham Aliyev en Italie en juillet 2014. L'accord prévoit l'allocation des fonds pour la réalisation des fouilles archéologiques sur le site du musée Mercati di Traiano.

Le chef de l'Etat a été informé des travaux accomplis. Il a été noté que d'importantes découvertes historiques et archéologiques ont été faites lors des fouilles.

Il a été déclaré que les habitants de Rome appréciaient beaucoup le travail accompli conformément à l'accord et les résultats obtenus et en étaient reconnaissants.

Ensuite, une déclaration de coopération a été signée, en présence du président Ilham Aliyev, entre la Direction de la Réserve historico-architecturale nationale « Itchericheher » et la mairie de Rome.

La déclaration a été signée par le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, et la maire de Rome Virginia Raggi.