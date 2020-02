Le Rassemblement européen pour le Karabagh est lancé

Berlin, 22 février, AZERTAC

Un rassemblement de masse d'Azerbaïdjanais européens vient de commencer dans la partie centrale de la capitale allemande - devant la porte de Brandebourg. Ce rassemblement organisé avec le soutien du Comité d’Etat en charge de la Diaspora et de l’Alliance des Azerbaïdjanais d’Allemagne, dédié au 28e anniversaire du génocide de Khodjaly, se tient sous le titre de « Rassemblement européen pour le Karabagh ».

Les Azerbaïdjanais des Pays-Bas, de Belgique, du Luxembourg, de Hongrie, de Pologne, de République tchèque, de Slovaquie, d’Espagne, d’Italie, de Suède, de Norvège, de Finlande, de Lettonie, de Lituanie, d’Estonie, d’Autriche, de Suisse, de France, de Roumanie, de Bulgarie, de Grèce, de Croatie, du Royaume-Uni, d’Ukraine, de Moldavie, de Géorgie et de Turquie ont rejoint le rassemblement. Les Azerbaïdjanais résidant aux États-Unis et au Canada ont même effectué un vol transatlantique pour participer à ce spectaculaire rassemblement. Des représentants des organisations diasporiques des autres peuples amis, notamment ceux de Turquie, d’Ukraine et de Géorgie, sont venus exprimer leur solidarité avec les Azerbaïdjanais.

Dans ces minutes, d'innombrables drapeaux azerbaïdjanais flottent sur la place de Paris devant les portes de Brandebourg. Les manifestants tiennent dans leurs mains les transparents sur lesquels figurent les slogans tels que « Le Karabagh appartient à l’Azerbaïdjan !», « L’Arménie doit arrêter l’occupation ! », «Justice pour Khodjaly !», «Arrêtez l’occupation !», « Le Karabagh, c’est la terre de nos ancêtres ! », etc.