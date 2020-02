Une marche en mémoire du génocide de Khodjaly organisée à Londres

Londres, 24 février, AZERTAC

Une marche en mémoire du génocide de Khodjaly s’est tenue à Londres.

Plusieurs étudiants azerbaïdjanais et étrangers des Universités britanniques se sont rassemblés pour participer à la marche.

Les participants de la marche ont scandé des appels au sujet de l'évaluation politique et juridique au niveau international du génocide commis par les Arméniens à Khodjaly 28 ans avant et de la punition des auteurs de la tragédie en lançant des slogans tels que « Justice pour Khodjaly ! », « Le Karabagh, c'est l'Azerbaïdjan ! », « L'Azerbaïdjan demande la justice ! », « Honte aux assassins des gens innocents ! », « Arrêtez l'occupation ! » etc.

La marche débutée sur la place de Trafalgar s’est poursuivie par la manifestation devant le Palais de Westminster.

La manifestation s’est terminée par le retentissement de l’hymne azerbaïdjanais.