Le président azerbaïdjanais signe un décret portant participation des athlètes aux Jeux olympiques et paralympiques

Bakou, 24 février, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a signé, le 24 février 2020, un décret portant assurance de la préparation et de la participation des athlètes azerbaïdjanais aux XXXIIes Jeux olympiques d’été et aux XVIes Jeux paralympiques d’été.

Conformément au décret, le Cabinet des Ministres est chargé d’assurer, selon les programmes spéciaux qui seront présentés par le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Comité national olympique et le Comité paralympique national, les séances d’entraînement des équipes nationales dans la phase de préparation aux XXXIIes Jeux olympiques d’été et aux XVIes Jeux paralympiques d’été, la participation des athlètes à des compétitions internationales, l’organisation des tournois de qualification dans le pays, ainsi que la participation de la délégation azerbaïdjanaise aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques.