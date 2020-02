Vassif Eyvazzadé : La promotion de la culture azerbaïdjanaise en Italie se distinguera par sa massivité

Bakou, 24 février, AZERTAC

Le lancement de l’Année culturelle d’Azerbaïdjan en Italie vise à promouvoir la culture azerbaïdjanaise en Italie, a déclaré Vassif Eyvazzadé, directeur du département de coopération internationale et de développement innovant du ministère de la Culture.

Le mémorandum signé entre le ministre azerbaïdjanais de la Culture, Abulfas Garayev et le ministre des Biens, des Activités culturels et du Tourisme italien, Dario Franceschini, contribuera au développement de nombreux domaines de la culture en Azerbaïdjan: « Des mesures et activités appropriées seront mises en œuvre à la suite du lancement de l'Année culturelle d’Azerbaïdjan en Italie en 2020. La promotion de la culture azerbaïdjanaise en Italie se distinguera par sa massivité », a dit Vassif Eyvazzadé.

« L'un des objectifs les plus importants dans cette démarche est de promouvoir, préserver, sauvegarder, numériser et restaurer le patrimoine culturel. Un autre objectif consiste à veiller à ce que l'UNESCO travaille à conserver l’état actuel des monuments historiques et culturels inscrits sur la Liste du patrimoine culturel, ainsi qu'à soutenir les experts italiens dans les futures propositions d'inscription. La recherche conjointe et la protection des monuments archéologiques dans le pays figurent aussi parmi les objectifs importants », a-t-il ajouté.