Une gymnaste azerbaïdjanaise décroche 3 médailles d’or en Roumanie

Bakou, 25 février, AZERTAC

La capitale roumaine, Bucarest a accueilli la 19e Irina Deleanu Cup.

L’Azerbaïdjan a été représenté par trois gymnastes à ce tournoi auquel Gövher Ibrahimova, âgée de dix ans, a décroché trois médailles d’or, a-t-on appris auprès de la Fédération azerbaïdjanaise de gymnastique.

La gymnaste azerbaïdjanaise Gövher Ibrahimova a dominé tous ses adversaires au cerceau, aux massues et aux exercices combinés et s’est hissée sur la plus haute marche du podium.