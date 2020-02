L’Azerbaïdjan exportera des noisettes et des conserves à cinq pays

Bakou, 25 février, AZERTAC

L’Azerbaïdjan exportera des noisettes et des conserves vers cinq pays.

Le Salon international Gulfood 2020, organisé à Dubaï, aux Emirats arabes unis, a pris fin.

Avec le soutien du Fonds de promotion de l’exportation et des investissements en Azerbaïdjan (AZPROMO) et du ministère de l’Economie, 20 entreprises azerbaïdjanaises ont présenté leurs produits au Salon international Gulfood, a-t-on appris auprès du ministère de l’Economie.

Des rencontres se sont tenues entre des sociétés azerbaïdjanaises et des partenaires étrangers, des discussions sur les exportations ont eu lieu en marge du salon.

Les sociétés azerbaïdjanaises « AHEC et AZHAZELNUT » ont conclu un accord avec des entreprises d'Égypte, du Pakistan et d'Italie pour exporter des noisettes. Les sociétés « Az-Granata et BakuConserv » exporteront des conserves vers les Émirats Arabes Unis et l'Inde.