Le Secrétariat général de l'OCI commémore le massacre de Khodjaly

Bakou, 26 février, AZERTAC

À l'occasion du 28e anniversaire des atrocités de masse qui ont eu lieu dans la ville de Khodjaly de la République d'Azerbaïdjan, le secrétaire général de l'Organisation de coopération islamique (OCI), Dr Yousef bin Ahmed al-Othaimeen, a payé son hommage sincère à tous ceux qui ont perdu la vie lors de l'incident de 1992.

L'OCI considère que massacre de Khodjaly est le résultat de l'occupation illégale du territoire azerbaïdjanais par l'Arménie. Le Secrétaire Général a fait référence au Communiqué final du Caire adopté par la 12e session du Sommet islamique tenu au Caire en 2013 et aux résolutions adoptées par les sessions précédentes du Conseil des ministres des affaires étrangères (CFM) de l'OCI, y compris la 46e session du CFM tenue à Abu Dhabi en 2019, qui considérait les actions perpétrées contre la population civile azerbaïdjanaise dans les territoires azerbaïdjanais occupés comme des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et un génocide.

Le Secrétaire général a réaffirmé les résolutions du CFM appelant au règlement politique le plus rapide du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sur la base de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'inviolabilité des frontières internationalement reconnues de la République d'Azerbaïdjan, conformément aux normes et principes du droit international et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.