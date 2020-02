La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a partagé une publication au sujet du génocide de Khodjaly

Bakou, 26 février, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé sur son compte Instagram officiel une publication au sujet du génocide de Khodjaly.

« Le génocide de Khodjaly est un crime contre toute l'humanité et ne s’effacera jamais de nos mémoires. Cet événement a choqué notre peuple, mais n'a pas brisé sa volonté et sa détermination, nous a unis encore plus en tant que nation et, avec cette unité invincible, nous réussirons le triomphe de l’équité et de la justice, à faire reconnaître à travers le monde la tragédie de Khodjaly comme un acte génocidaire contre notre peuple. J'honore la mémoire des victimes innocentes du génocide de Khodjaly et implore la miséricorde de Dieu pour tous nos martyrs », lit-on dans la publication.