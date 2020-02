La Fête de Novrouz - arrivée du printemps

Bakou, 27 février, AZERTAC

La fête de Novrouz que le peuple azerbaïdjanais a pu sauvegarder jusqu’aujourd'hui et transmettre aux générations futures reflète les secrets de la création du monde et l'espoir pour l'avenir, le bonheur et l'abondance. Portant le sens d’un nouveau jour, Novrouz est aussi une nouvelle année pour un certain nombre de peuples. Car, c’est à l’équinoxe de printemps que la vie renaît, la nature se réveille, les plantes renaissent, les arbres fleurissent, la chaleur augmente et ainsi une nouvelle vie commence.

À l’occasion de l’arrivée du printemps, le Musée national d’Art d’Azerbaïdjan présentera divers programmes de divertissement destinés aux enfants, pendant la fête de Novrouz.