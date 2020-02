Un groupe d’entrepreneurs azerbaïdjanais se rendra à Belgorod

Bakou, 27 février, AZERTAC

Des entrepreneurs azerbaïdjanais opérant dans les industries lourde, alimentaire et légère se rendront le 5 mars à Belgorod, en Russie.

Le but de la visite est de conclure des accords visant la fourniture directe de produits et d'équipements. En marge de la visite, il est également prévu de tenir des rencontres avec des entrepreneurs locaux et de se familiariser avec les entreprises de production, informe l’AZERTAC citant le site bel.ru.

Les entrepreneurs souhaitent se familiariser avec les fabricants d'équipements de pétrole et de gaz, et de produits alimentaires à Belgorod.