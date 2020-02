Un portail britannique aborde le génocide de Khodjaly

Londres, 27 février, AZERTAC

Le portail britannique « EU Tribune » a largement abordé le génocide de Khodjaly.

Dans l'article il s’agît des atrocités commises par des Arméniens contre la population civile à Khodjaly dans la nuit du 25 au 26 février 1992.

L’auteur de l’article souligne qu’au total, 613 personnes, y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été tuées pendant la nuit du génocide. Il a été marqué que plus de 1 215 civils ont été pris en otage dans la nuit de la tragédie et que le sort de 155 personnes était encore inconnu.