Cai Mingzhao Président de l’Agence de presse chinoise Xinhua

Monsieur Aslan Aslanov,

Je présente au nom du personnel de l’Agence de presse Xinhua et en mon nom propre mes sincères félicitations à vous-même ainsi qu’à tous vos collaborateurs pour le centenaire de l’Agence de presse nationale d’Azerbaïdjan (AZERTAC).

Le chemin de développement séculaire de l’AZERTAC, une agence importante de l'Azerbaïdjan et de la région, reflètent non seulement l’héritage historique, mais aussi témoigne de l’ouverture d’une nouvelle page. Je suis convaincu que le développement de l’AZERTAC s’accélérera encore plus et sa réputation s’accroîtra de jour en jour.

L’agence Xinhua et l’AZERTAC entretiennent depuis longtemps d’étroites relations d’amitié et de coopération, se soutiennent et coopèrent au sein de l'Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA). Je suis prêt à poursuivre avec vous nos efforts conjoints en matière de médias pour développer davantage la compréhension mutuelle entre nos peuples, approfondir la coopération entre nos pays dans divers domaines et élargir les liens entre nos agences.

Je vous souhaite de nouveaux succès dans vos activités. Je forme des vœux de santé et de succès à mes confrères.