Directeur général de l'Agence nationale d’information d'Ouzbékistan - OuzA Abdusaid Kotchimov

- Chers amis azerbaïdjanais, chers confrères, tout d'abord, au nom de vos nombreux amis et confrères en Ouzbékistan, de l'Agence nationale de presse d'Ouzbékistan - OuzA, permettez-moi de vous féliciter pour cette glorieuse date - le centenaire. Le centenaire est une très grande et honorable fête dont beaucoup rêvent. Et surtout, à cet âge, vous êtes à l'avant-garde des agences de presse des pays de la Communauté des États indépendants. Vous êtes la source principale et la plus fiable d'informations officielles pour tous les médias locaux et étrangers. C’est une confiance très élevée que l'État, le gouvernement et le peuple azerbaïdjanais ont en vous. L'Agence de presse nationale, AZERTAC, a été créée le 1er mars 1920, le début du printemps - renaissance de la nature. Récemment, un événement important a eu lieu dans la capitale Bakou lors duquel l’Ouzbékistan est devenu membre du Conseil de coopération des États turcophones. Les relations entre nos agences se renouvellent et se renforcent. L'amitié entre les peuples ouzbek et azerbaïdjanais, comme vous le savez, a des racines très profondes. S'exprimant lors du sommet du Conseil de coopération des États turcophones à Bakou, le président ouzbek Chavkat Mirzioïev a déclaré: « La participation au Conseil turc répond pleinement aux intérêts fondamentaux de notre peuple. Et l'adhésion de l'Ouzbékistan à l'organisation est le reflet des processus historiques naturels. Aujourd'hui, non seulement nos liens culturels et spirituels, mais aussi nos relations commerciales ont atteint un nouveau niveau. Le nombre de voyages touristiques sans visa augmente, les liens de fraternité de nos peuples se renforcent. » Nos chers confrères, on vous envierait. Et je le dis très sincèrement, car vous avez des liens étroits avec de nombreuses agences de presse étrangères. Vous êtes membre d'un certain nombre d'organisations internationales. L’AZERTAC est l'un des fondateurs de « l’Association des Agences Nationales d’Information » des pays membres de la Communauté des Etats indépendants (ANIA), de l’Union des agences d’information turcophones (TKA) et de l’Organisation de coopération économique de la mer Noire (PANIA). Tout cela, bien sûr, impose une grande responsabilité, mais cela donne également une large opportunité de se tenir au courant de tous ces événements qui se produisent dans le monde. L’AZERTAC dispose des bureaux aux Etats-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne, en Autriche, en Lettonie, en Hongrie, en Russie, en Ukraine, en Egypte, en Turquie, en Géorgie, en Iran, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, en Roumanie, en Espagne, en Italie, en Suède, en Chine et au Japon. Vous avez parcouru un long chemin, loin devant les autres agences de presse. Et nous avons beaucoup à apprendre de vos nombreuses années d'expérience. Cher Aslan Ahmed oglu, vous avez un sort enviable. Vous êtes dans le secteur du journalisme depuis plus de 30 ans et vous dirigez avec succès l'Agence de presse nationale d'Azerbaïdjan depuis 18 ans. Nous connaissons bien vos livres tels que: « Heydar Aliyev et AZERTAC », « AZERTAC-90 ». Nous attendons de vous un nouveau livre, « AZERTAC-100 », dédié au centenaire de l'Agence de presse azerbaïdjanaise. Chers amis, chers confrères, permettez-moi encore une fois au nom de l'équipe de l'Agence nationale d’information d'Ouzbékistan de vous féliciter, toute l'équipe de l'AZERTAC, à l’occasion du centenaire, et de vous souhaiter bonne santé et plein succès dans vos activités dures et honorables.