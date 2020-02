- Cher Monsieur Aslanov, chers confrères de l’AZERTAC, permettez-moi de vous présenter les sincères félicitations des collaborateurs de l’agence BTA auxquelles j’ajoute mes meilleurs voeux à l'occasion du 100e anniversaire de l'AZERTAC. Au fil des ans, votre agence est devenue l'une des agences les plus prestigieuses et les plus réputées au monde. Nous savons que vous continuerez à travailler de manière professionnelle et correcte pendant de nombreuses années à venir. Nous vous souhaitons des succès, des progrès et de grandes réussite dans votre tâche très importante. Nous espérons également que l'AZERTAC et l’agence BTA continueront à développer de manière fructueuse et mutuelle bénéfique leurs relations étroites et amicales dans les années à venir. Joyeux anniversaire, mes chers amis.