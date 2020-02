Directeur général de l’Agence de presse turque Anadolu Senol Kazanci

Monsieur Aslan Aslanov, La coopération internationale entre l’agence Anadolu et l’AZERTAC, agences nationales de presse de Turquie et d’Azerbaïdjan, deux pays qui sont « une nation, deux Etats », continue de se développer et au plan bilatéral et au sein des organisations internationales, dont nos agences sont membres. Lors des événements où les bureaux de l'Agence Anadolu ont été ciblés et attaqués et ses correspondants ont été blessés, l’AZERTAC a répondu immédiatement et comme il fallait à nos appels à la presse mondiale. Par conséquent, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à toute l'équipe de l’AZERTAC, en particulier à mes chers confrères, qui ont apporté leur soutien à l'Agence Anadolu pendant les moments difficiles. À titre d'exemple de la fraternité historique de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, je veux commémorer la mémoire d’Ahmed Agaoglu, avocat, homme politique et journaliste, à l’occasion du 81e anniversaire de sa mort, celui qui a été avec nous pendant la guerre d'indépendance, a combattu aux côtés de Mustafa Kemal Atatürk pour faire entendre notre voix au monde entier et a été le directeur général de l’agence turque Anadolu en 1925. L'AZERTAC, en plus d'être la source d'information la plus importante en Azerbaïdjan, a accru son influence et sa vision dans les médias internationaux, en particulier ces dernières années, ayant présidé des plateformes médiatiques mondiales et des assemblées telles que le Congrès mondial des agences de presse et l'Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA). Je suis sûr que ce travail réussi de l'AZERTAC continuera d’accroître. A travers vous, je vous félicite sincèrement à l'occasion du 100e anniversaire de l'Agence de presse nationale azerbaïdjanaise, AZERTAC, et vous souhaite des succès continus.