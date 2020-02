Directeur de l’Agence nationale d’information tadjike Khobar Saïdali Siddik

Cher Aslan Aslanov!

Je vous félicite sincèrement ainsi que tout le personnel de votre agence à l’occasion du centenaire de l'AZERTAC. 100 ans est une histoire glorieuse. Au fil des ans, votre équipe a parcouru un long chemin, a acquis une énorme expérience professionnelle, ainsi qu'une réputation bien méritée parmi les agences de presse du monde.

Nous sommes très heureux que les relations fraternelles, commerciales et de confiance mutuelle se soient développées au fil des années entre l'Agence nationale de presse du Tadjikistan «Khovar» et l’AZERTAC. Nos agences coopèrent dans le cadre du Conseil de l'information de la Communauté des États indépendants, dont nos agences sont membres.

Comme vous vous en souvenez, lors de la visite officielle du président de notre pays Emomalii Rahmon à Bakou en 2018, dont nous avons également été les témoins, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré que la base des relations entre nos États indépendants, qui se développent avec succès aujourd'hui, avait été posée par les présidents Emomalii Rahmon et Heydar Aliyev.

Les traditions d'amitié, de fraternité et de soutien mutuellement bénéfique entre nos pays et nos peuples se poursuivent, se renforcent et acquièrent aujourd'hui de nouvelles formes. En ce jour, je forme des vœux de santé, de réussite et de nouveaux projets pour vous et toute votre équipe.