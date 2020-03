Une exposition d’œuvres des peintres azerbaïdjanais ouvre ses portes à Londres

Londres, 2 mars, AZERTAC

La maison d’art Gazelli, située à Londres, a accueilli une exposition d’œuvres des peintres azerbaïdjanais.

L’exposition intitulée « The New Verge » réunit des œuvres des célèbres peintres azerbaïdjanais, Achraf Mourad et l’Artiste du peuple Ferhad Khalilov, président de l’Union azerbaïdjanaise des peintres.

Ayant ouvert la cérémonie, la directrice de la maison d’art Gazelli, Mila Eskerova, a souligné l’importance de la promotion des artistes azerbaïdjanais au Royaume-Uni.

Tahir Taghizadé, ambassadeur d’Azerbaïdjan au Royaume-Uni, des membres du corps diplomatique et Arzou Aliyeva, présidente du Centre des médias de Bakou ont été présents à la cérémonie d’inauguration de l’exposition qui durera jusqu’au 4 avril.