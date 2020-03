L’Ecole supérieure du pétrole de Bakou coopérera avec des entreprises et établissements d’enseignement d’Israël

Bakou, 2 mars, AZERTAC

Le recteur de l’Ecole supérieure du pétrole de Bakou (ESPB), Elmar Gassimov, a reçu une délégation dirigée par George Deek, ambassadeur d’Israël en Azerbaïdjan.

Les perspectives de la coopération de l’ESPB avec des entreprises et établissements d’enseignement supérieur israéliens ont fait l’objet d’un échange de vues lors de la rencontre.

L’Azerbaïdjan a des relations amicales avec Israël et le développement de la coopération éducative est également au centre de l’attention, a ajouté Elmar Gassimov.

L’ambassadeur Georges Deek a souligné que l’Azerbaïdjan était un partenaire important pour Israël et qu’il apporterait son soutien à l'établissement des relations entre les entreprises et établissements d’enseignement supérieur israéliens et l'Ecole supérieure du pétrole de Bakou.