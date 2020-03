Je suis heureux de féliciter l'Agence de presse nationale d'Azerbaïdjan (AZERTAC) à l'occasion de son 100e anniversaire. Cette prestigieuse agence est membre de l'Union des agences de presse de l'OCI. L'AZERTAC est l'une des plus anciennes agences de la région du Caucase. L'agence a accueilli des événements internationaux importants tels que le Congrès mondial des agences de presse et l'Assemblée générale de l'Organisation des agences de presse d'Asie-Pacifique. En tant que membres de la délégation de l'UNA, nous avons visité l'agence fin 2018. L'agence a une grande expérience dans la diffusion des actualités, la préparation des contenus audio et vidéo, la traduction des actualités et l'application des technologies modernes. L'AZERTAC est un pont important entre les agences. L'AZERTAC dispose d'un large réseau de correspondants. Nous souhaitons plus d'inspiration créative et de prospérité à nos confrères de l'AZERTAC. Joyeux centenaire !