Dmitri Saveliev,Député de la Douma d’Etat de la Fédération de Russie Chef du groupe interparlementaire d'amitié Russie-Azerbaïdjan

À Aslan Aslanov

Président du Conseil d’administration de l’AZERTAC

Chers amis,

Veuillez recevoir mes félicitations sincères à l’occasion du centenaire de la fondation de votre agence d’information.

Durant un siècle d’activité, le nom de l’AZERTAC est devenu une marque d'équipe de professionnels responsables, créatifs, attachés à leur travail et dévoués. Le nombre de personnes qui leur font confiance en Azerbaïdjan et dans le monde entier augmente d'année en année. Vous transmettez à votre public les informations les plus pertinentes, formez l'opinion publique et reflétez la position civique de vos compatriotes. Vous formez notre espace d'information commun en tant que partie intégrante du dialogue en cours entre les sociétés azerbaïdjanaise et russe. Je vous souhaite sincèrement beaucoup de succès dans votre travail qui est important pour les deux pays frères. Que vos paroles servent notre bien-être commun. Je vous souhaite, à vous et à vos proches, santé, bonheur et prospérité.