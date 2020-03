L’ICESCO annonce la mise en place d’un prix de 200.000 $US pour récompenser la découverte d’un traitement ou d’un vaccin contre le coronavirus

Caire, 3 mars, AZERTAC

En contribution à la promotion de la recherche scientifique spécialisée et appliquée et au renforcement de son rôle dans l’action humanitaire et sociale, l’Organisation du Monde Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ICESCO) a décidé de consacrer un prix d’appréciation de deux cent mille dollars américains (200.000 $US) en récompense à la personne qui aura découvert un traitement efficace ou un vaccin préventif contre le nouveau coronavirus (Covid 19).

A cet égard, le Directeur général de l’ICESCO, Dr Salim M. AlMalik, a précisé que cette initiative reflète la conscience profonde de l’Organisation des répercussions sérieuses de ce virus, qui pourrait prendre la forme d’une épidémie destructrice aux impacts néfastes sur la situation économique et sociale dans le monde entier.

Aussi a-t-il indiqué que la mise en place de ce Prix s’inscrit dans le cadre de la nouvelle vision de l’ICESCO, laquelle vision souligne la nécessité d’adopter la recherche scientifique appliquée afin de résoudre adéquatement ce genre de problèmes urgents et persistants. Et d’appeler à cet effet les gouvernements, les organisations internationales et les instances de la société civile à assumer pleinement leur rôle et intensifier leurs efforts dans la lutte contre la propagation de ce dangereux virus.

Dr AlMalik a également réaffirmé la solidarité de l’ICESCO avec les familles des victimes décédées à cause de leur séropositivité, ainsi que la prédisposition de l’Organisation à jouer son rôle humanitaire pour endiguer l’expansion dudit virus.