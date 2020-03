Un vol direct Bakou-Rostov sera bientôt lancé

Bakou, 5 mars, AZERTAC

En marge du forum d’affaires Azerbaïdjan-Rostov tenu le mercredi dernier, les parties ont pris une décision concrète concernant la mise en place d’un vol direct entre Bakou et Rostov, a dit le gouverneur de la province de Rostov de la Fédération de Russie, Vassili Goloubev.

« Le premier vol s’effectuera le 30 mars. En général, il existe de nombreuses opportunités dans le domaine du transport et de la logistique, non seulement par voie aérienne, mais aussi par le transport routier et maritime », a ajouté le gouverneur.