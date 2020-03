L’Open de Bakou Karaté est lancé

Bakou, 5 mars, AZERTAC

La 11e édition du tournoi international de karaté « Open de Bakou» a débuté, ce vendredi, au Centre de boxe à Bakou.

Des karatékas adultes et vétérans ont déjà commencé leur lutte pendant la première journée du tournoi, a-t-on appris auprès de la Fédération azerbaïdjanaise de karaté. Des jeunes de 16 à 17 et 18 à 21 ans entreront en lice ce samedi, des adolescents de 14 à 15 ans ce dimanche et des enfants de 6 à 13 le 8 mars.

Le tournoi sera consacré au 35e anniversaire de Rafaël Aghayev, karatéka de renommée mondiale. Environ plus de 670 athlètes de six pays participeront à des compétitions individuelles et par équipes.