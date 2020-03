L’AZERTAC et la chaîne TRT sont intéressés par l’élargissement de la coopération

Bakou, 6 mars, AZERTAC

L’AZERTAC et la chaîne de télévision turque TRT sont intéressées par l’élargissement de la coopération.

Les questions concernant les relations bilatérales ont fait l’objet de discussions lors de la rencontre d’Aslan Aslanov, président du Conseil d’administration de l’AZERTAC, avec Suleyman Erdal, chargé de la diffusion à l’étranger de la chaîne TRT, et Murad Akkoç, représentant de TRT en Azerbaïdjan.

Les relations étroites entre les médias des deux pays, les travaux conjoints dans le domaine de l’information, les perspectives de coopération entre l’AZERTAC et TRT ont été abordés au cours de la rencontre. Il a été souligné que l’AZERTAC considère toujours comme une priorité le développement de ses relations avec la presse turque. A cet égard, les relations amicales et la coopération étroite avec l’Agence Anadolu peuvent être considérées comme un bon exemple. Toutes les deux agences se soutiennent toujours dans l’espace mondial de l’information.

L’AZERTAC et TRT collaborent de près depuis longtemps. Il existe un échange d’informations et de vidéos entre la représentation de la chaîne en Azerbaïdjan et l’agence, les collaborateurs de l’AZERTAC sont régulièrement invités aux programmes de formation pour les journalistes organisées par TRT.

Il a été souligné que les médias contribueraient vivement au développement des relations entre l’Azerbaïdjan et la Turquie, deux pays frères.