Les perspectives de développement des liens entre l’Azerbaïdjan et les régions géorgiennes

Tbilissi, 6 mars, AZERTAC

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Géorgie, Doursoun Hassanov, s’est entretenu avec le gouverneur de la région de Chida Kartli, Giorgi Khojevanichvili.

Les parties ont discuté des perspectives de développement des relations bilatérales de l'Azerbaïdjan et la Géorgie, ainsi que de l’accroissement du potentiel économique, commercial et touristique entre les régions. L’ambassadeur Doursoun Hassanov a donné des informations sur le forum d’affaires azerbaïdjano-géorgien tenu à Tbilissi le 5 mars. Il a déclaré que ces événements jouaient un rôle important dans le développement des relations entre les hommes d'affaires et les organismes commerciaux des deux pays.

Giorgi Khojevanichvili a fait savoir que la région de Chida Kartli pourrait être attractive pour les entrepreneurs. Il a mis en valeur l’importance du développement des relations entre les régions des deux pays.

En plus, un échange de vues a eu lieu sur d’autres questions d’intérêt commun.