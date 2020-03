Bakou, 7 mars, AZERTAC

Le Centre des médias de Bakou présente une nouvelle vidéo

Le Centre des médias de Bakou a préparé une vidéo reflétant les beautés de l’Azerbaïdjan, sa belle nature, sa vie culturelle et sportive et le mode de vie de ses habitants. L’hiver touche à sa fin en Azerbaïdjan et les Azerbaïdjanais s’apprêtent à accueillir le printemps.

Le Centre des médias de Bakou invite tout le monde à voyager virtuellement l’Azerbaïdjan à travers cette nouvelle vidéo.