Le gouvernement azerbaïdjanais décide d’accorder une aide financière à l’Iran

Bakou, 7 mars, AZERTAC

Le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan a décidé d’accorder une aide financière de 5 millions de dollars américains à la République islamique d’Iran pour lutter contre l’épidémie de coronavirus (COVID-19), rapporte dans un communiqué le Cabinet des ministres.

Le Cabinet des ministres a adopté un décret portant allocation de ce montant du fonds de réserve du Cabinet des ministres, prévu dans le budget de l’Etat de 2020.

Il existe des relations d’amitié et de bon voisinage entre la République d’Azerbaïdjan et la République islamique d’Iran. Les ministères et organismes publics compétents des deux pays entretiennent une coopération étroite pour empêcher la propagation du virus COVID-19.

La République d'Azerbaïdjan soutient les efforts de la communauté internationale dans la lutte contre le COVID-19 et poursuit sa coopération efficace avec l'Organisation mondiale de la Santé.