La première vice-présidente Mehriban Aliyeva félicite les femmes à l'occasion de la Journée des femmes

Bakou, 8 mars, AZERTAC

La première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva a partagé sur son compte Instagram officiel une publication à l'occasion de la Journée internationale des femmes.

« Chères femmes,

Je vous félicite sincèrement à l'occasion de la Journée internationale des femmes ! Je vous souhaite excellente santé, bonne humeur, moments heureux, plein succès dans toutes vos entreprises ! Que l'amour de vos familles et proches vous sert de source d'énergie inépuisable ! Que votre élégance, votre gentillesse et votre sagesse soient le gardien de votre famille et de votre bonheur ! Que la protection de Dieu soit avec vous et vos proches ! Amitiés, Mehriban », lit-on dans la publication.