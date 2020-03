Le Dow Jones perd plus de 2000 points

Washington, 10 mars, AZERTAC

Les actions ont fortement chuté avant de se négocier lundi à la Bourse de New York. Les régulateurs ont lancé un mécanisme de sécurité d'urgence: l'enchère a été suspendue immédiatement pendant 15 minutes après l'ouverture de la bourse. Ce mécanisme est utilisé pour empêcher les indices de chuter lorsque la bourse est inhabituelle.

Ce jour-là, le cours des actions à la Bourse a connu la plus forte baisse des dix dernières années. Les investisseurs ont qualifié le 9 mars de « lundi noir ». Dans les premières minutes qui ont suivi l'ouverture du marché boursier, le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, a chuté de 7%, le Nasdaq de plus de 7% et le Dow Jones a perdu 2000 points.

La chute des actions est due aux inquiétudes concernant les prix du pétrole et la propagation du coronavirus. Ce sont des actions des compagnies pétrolières qui sont les plus touchées. À l'ouverture de la bourse, les actions des sociétés énergétiques américaines Chevron et Exxon Mobil ont perdu près de 10%, tandis que l'indice énergétique a baissé de 20%.