Le président azerbaïdjanais : Les résultats de ces élections sont une illustration du travail accompli

Bakou, 11 mars, AZERTAC

« Ces élections ont une nouvelle fois démontré qu'il n'y a pas d'alternative aujourd'hui à la ligne politique menée par le pouvoir azerbaïdjanais. Il y a des raisons très simples. Les développements récents dans notre pays sont, bien sûr, convaincants. Le peuple azerbaïdjanais vit dans la paix, la stabilité et la sécurité. Nous vivons dans la stabilité depuis près de 27 ans, vous voyez quels processus se sont déroulés autour de nous - guerres, afflux de réfugiés, révolutions, troubles civils, crises. Les pays sont divisés et les frontières géographiques de certains pays ne reflètent presque pas la situation réelle, c'est-à-dire qu'ils maintiennent simplement leur souveraineté et leur intégrité territoriale sur la carte. En fait, ils sont divisés depuis longtemps en tribus, sectes et différentes régions », a déclaré le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son discours lors de la première séance de la 6e législature du Milli Medjlis mercredi 10 mars.

« Combien de processus déplorables et de révolutions ont eu lieu dans notre voisinage. Quelle révolution a apporté des avantages ? Que des dégâts, que des problèmes, que des troubles et ces troubles continuent. Regardons l'espace post-soviétique et la situation en Azerbaïdjan. Je ne peux pas comparer maintenant, mais vous le pouvez. Les députés devraient dire ce que le président ne peut pas dire et je suis sûr que ce sera le cas.

Donc, les résultats de ces élections sont une illustration du travail accompli. Car, la sécurité et la stabilité sont garanties », a souligné le président Ilham Aliyev.