Entretien élargi des présidents azerbaïdjanais et turkmène VIDEO

Bakou, 11 mars, AZERTAC

Les présidents azerbaïdjanais et turkmène, Ilham Aliyev et Gourbangouly Berdymoukhamedov, ont eu ce mercredi un entretien élargi aux membres des délégations.

Lors de l’entretien, il a été souligné que les relations entre l'Azerbaïdjan et le Turkménistan revêtaient un caractère de partenariat stratégique et il a été indiqué que les visites mutuelles des présidents de l'Azerbaïdjan et du Turkménistan étaient régulièrement effectuées. Il a été marqué qu'une vingtaine de documents seraient signés lors de la visite du président du Turkménistan et que plus de 20 documents bilatéraux avaient été signés en marge de la visite du président de la République d'Azerbaïdjan au Turkménistan en 2018, ce qui a élargi la base juridico-contractuelle bilatérale. Il a été souligné que les peuples azerbaïdjanais et turkmène avaient des racines ethniques, des cultures et des traditions communes.

Il a été indiqué que l'Azerbaïdjan et le Turkménistan entretenaient une coopération étroite au sein des organisations internationales, en particulier des institutions telles que les Nations Unies, le Mouvement des non-alignés et l'Organisation de la coopération islamique, et que les deux pays se soutenaient en ce qui concerne leurs initiatives.

Les parties se sont félicitées de l’augmentation des échanges commerciaux et des transports.

Il a été évoqué que la mer Caspienne est un espace unissant l'Azerbaïdjan et le Turkménistan, l’accent étant mis sur l’importance historique de la Convention sur le statut juridique de la mer Caspienne.

Au cours de l’entretien, les parties ont procédé à un échange de vues détaillé sur la coopération en matière d’énergie, d’agriculture, de science et d’éducation, de tourisme, de culture, de sport et dans d’autres domaines.