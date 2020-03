Le Cabinet des ministres tient une réunion sur la situation au marché mondial de l'énergie et son impact sur l'économie nationale

Bakou, 11 mars, AZERTAC

Mercredi 11 mars, le Cabinet des ministres de la République d'Azerbaïdjan a tenu, sous la présidence du Premier ministre Ali Assadov, une réunion sur la situation au marché mondial de l'énergie et son impact sur l'économie nationale.

Chahmar Mövsumov, assistant du président de la République et chef du département des affaires économiques et de la politique de développement innovant de l'Administration présidentielle, Mikayil Djabbarov, ministre de l'Economie, Samir Cherifov, ministre des Finances, Elman Rustamov, président de la Banque centrale, Israfil Mammadov, directeur exécutif du Fonds national de pétrole, et Fakhri Ismayilov, adjoint au Premier ministre, ont participé à la réunion.