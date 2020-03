Le Service national de protection des frontières : L’armée arménienne tire sur les maisons à Gazakh

Bakou, 13 mars, AZERTAC

Les provocations de l’ennemi à la frontière de la République d’Azerbaïdjan avec l’Arménie se poursuivent, rapporte dans un communiqué le Service national de protection des frontières

Des maisons et des voitures civiles dans le village d’Abbasbeyli de la région de Gazakh ont subi, le 13 mars à partir d’environ 11h45, des tirs intensifs des unités militaires arméniennes depuis leurs positions situées non loin des villages de Berkaber, Lalagoukh et Sevkar de la région d’Idjevan de l’Arménie.

Les provocations de l’ennemi ont été empêchées, les positions des troupes arméniennes depuis lesquelles l’ennemi tirait ont été réduites au silence.